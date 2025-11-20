На Ставрополье может появиться звание «Почетный донор»

На площадке Центра управления регионом 20 ноября прошла прямая линия с губернатором Ставропольского края. Накануне от жителей региона поступило более 100 вопросов. Один из них касался утверждении в регионе звания «Почетный донор Ставропольского края».

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

«Переговорю с Общественной палатой Ставропольского края. Если они выйдут с таким предложением, то поддержу идею утверждения в крае этого звания»,— подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края отметил, что сам является Почетным донором.

В целом во время прямой линии были затронуты такие вопросы, как поддержка участников СВО и членов их семей, благоустройство территорий, капремонт, организация новых общественных пространств, ЖКХ и др. Не менее 50 обращений глава региона зачитал в прямом эфире, по большинству из них попросил ответственных лиц принять меры.

Наталья Белоштейн