Обвиняемый в хищении земель Сочинского нацпарка останется под стражей

Краснодарский крайсуд оставил без изменений решение о продлении меры пресечения жителю Сочи Валерию Акопову, обвиняемому в мошенничестве с участками стоимостью более 1 млрд руб., расположенными в Сочинском национальном парке. Данные о судебном акте опубликованы в системе «Правосудие».

Господин Акопов был задержан в декабре 2024 года, мере пресечения в виде содержания под стражей неоднократно продлевалась. Защита каждый раз просила отпустить его под домашний арест, доказывая, что обвиняемый не пытался скрыться от следствия и находился в Москве, имея регистрацию по месту жительства. Однако следствие настаивает на продлении пребывания фигуранта в СИЗО, ссылаясь на большой объем следственных действий и значительное количество свидетелей, которые еще не допрошены.

По версии правоохранительных органов, Валерий Акопов является одним из организаторов преступной схемы хищения особо ценных лесных земель в Сочи. Злоумышленники действовали под прикрытием «двойника» садоводческого товарищества «Сутугинское». К деятельности криминальной группировки причастны около 70 человек, в том числе риелторы, кадастровые инженеры, нотариусы, сотрудники геодезических организаций и АНО «Районная организация садоводов Хостинского района Сочи».

Обвинение полагает, что прибыль от продажи участков выводилась из России на счета офшорных компаний в государствах Британские Виргинские острова, а также Сент-Китс и Невис. На вырученные средства злоумышленники приобрели гостиничный бизнес в Болгарии, получив в этой стране вид на жительство.

Анна Перова, Краснодар