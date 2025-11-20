На Дону задержали браконьера с восемью тушами диких кабанов

На территории охотничьего угодья в Семикаракорском районе полицейские задержали с поличным 66-летнего охотника-браконьера, нанесшего природе ущерб более 1 млн руб. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли восемь туш диких кабанов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

У подозреваемого не было охотничьего билета. Также сотрудники полиции изъяли охотничий карабин, тепловизионный прицел, автомобиль «Нива» и стрелянные гильзы.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Наталья Белоштейн