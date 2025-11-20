Захарова сочла аферой соглашение Зеленского и Макрона о военных поставках

Представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала соглашение между Украиной и Францией о поставках 100 истребителей Rafale. По словам дипломата, это лишь «виртуальная сделка», из-за чего назвать ее полноценной нельзя.

Госпожа Захарова уточнила, что у Украины нет денег, чтобы оплатить технику, а у Франции нет такого количества самолетов. «По-моему, это документ, который так в истории и останется... Судя по всему, намечается одна из крупнейших афер в современной истории»,— заявила представитель МИДа на брифинге.

17 ноября на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о военной помощи Киеву. Общая сумма сделки по Rafale оценивается в €3,4 млрд.

