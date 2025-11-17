Полетит ли помощь Франции на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимает в Париже украинского лидера Владимира Зеленского. По сообщениям Елисейского дворца, речь идет о двух задачах: подтверждении долгосрочных обязательств Парижа и продвижении переговоров по будущим гарантиям безопасности Киева. Однако фактическая повестка шире и может касаться поставок украинской армии новых видов вооружений. Президенты Франции и Украины подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Вместо Елисейского дворца Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретились на взлетной полосе военной базы Виллакюбле. После встречи с представителями французской оборонной промышленности президенты поднялись на импровизированный подиум установленный рядом с образцами французского оружия, предназначенного для возможных поставок ВСУ. На фоне многоцелевого военного самолета Rafale было подписано письмо о намерениях: Украина закупит у Франции до 100 Rafale, а также средства противовоздушной обороны и беспилотники.

Руководство ВСУ уже официально заявляло о намерении сформировать воздушный флот из 250 боевых машин. В конце октября Владимир Зеленский сообщил о «трех параллельных переговорах» — со Швецией, Францией и США. Набор вариантов известен: истребители F-16 от Lockheed Martin, шведские Gripen от Saab и французские Rafale от Dassault Aviation.

По сведениям экономического издания Capital.fr, Киев делал главную ставку на Saab JAS 39 Gripen — достойный боевой самолет четвертого поколения, который шведские производители давно продвигают на международных рынках.

Принятый на вооружение шведских ВВС в 1996 году, он экспортировался в Венгрию, Чехию, ЮАР, Таиланд и Бразилию. К концу 2025 года общий объем заказов достиг 323 машин, из них 204 — для самой Швеции.

Со Стокгольмом подписано соглашение о поставке 150 самолетов и обсуждается возможность открытия на украинской территории сборочной линии, как минимум для финальной сборки и тестирования. Аргументы в пользу Gripen технологические и экономические: быстрый цикл подготовки пилотов, минимальные требования к инфраструктуре и оптимальные затраты на эксплуатацию.

Французский Rafale в этой конфигурации рассматривается как третье звено будущего авиационного парка. По оценкам отраслевых источников, после закупки Gripen и обещанных США 85 F-16 Украина могла бы претендовать и на покупку многоцелевых самолетов Rafale. Париж долго не подтверждал начало формальных переговоров. Зато охотно говорил о поставках дополнительных ракет Aster 30, новых программ подготовки и передаче самолетов Mirage 2000-5 — именно их, а не Rafale Франция до сих пор готова была выделять из авиационного парка ВВС.

Выступая перед журналистами в Виллакюбле, президент Украины подчеркнул, что речь идет о создании «крупнейшей в мире системы ПВО». Несмотря на объявленную красивую цифру 100, неизвестны пока подробности встречи с представителями оборонной промышленности. Известно лишь, что обсуждались модернизированная система ПВО SAMP/T NG с ракетой Aster 30, радары GF300 от Thales и новые беспилотные платформы, а также Rafale и их вооружение.

Как отмечает авторитетный военно-аналитический ресурс Secret Defense V2, которым руководит специалист по стратегическим и международным вопросам Жан-Доминик Мерше, реальная схема поставок практически исключает передачу самолетов из резерва французских ВВС. Опыт последних лет — отправка Украине Mirage 2000-5, а ранее партии Rafale Греции и Хорватии — вызвал у военных заметное недовольство.

Командующий ВВС генерал Жером Белланже прямо заявил, что самолетов не хватает самой Франции: стране необходимо минимум 230 машин на случай вооруженного конфликта.

Следовательно, если Киев действительно претендует на Rafale, это могут быть только новые самолеты с производственных линий Dassault. Сроки жестко ограничены логистикой, потому что между контрактом и поставкой проходит не менее трех лет. Даже при оптимистичном сценарии (а заказы Dassault расписаны на годы вперед, включая 239 Rafale, ожидавших производства по данным на июнь прошлого года) Украина не может рассчитывать на машины раньше 2029 года. Завод Dassault Aviation в Мериньяке под Бордо увеличивает мощность до трех самолетов в месяц с перспективой роста до пяти, но для этого вся цепочка поставщиков должна перейти на новый темп работы.

Появляется множество производственных вопросов, а также проблема финансирования закупок и расширения производства. Контракт с Saab оценивается в десятки миллиардов евро. Каждый Rafale стоит дороже, чем Gripen. США не проявляют интереса к оплате европейских самолетов, а Украина не располагает собственными ресурсами. Тем более что в настоящий момент Киев переживает крупный коррупционный скандал, в который вовлечены министры и производители оружия и за которым во Франции внимательно следят.

Теоретически возможна европейская схема в рамках механизма НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), по которому европейские страны оплачивают американские поставки оружия Киеву. Но Париж не участвует в этой модели, а французская идея — распространить ее на европейскую промышленность — пока получила лишь частичную поддержку.

Таким образом, визит Зеленского в Париж — не просто очередной дипломатический жест. Это попытка сформировать долгосрочную архитектуру западной поддержки, в которой Франция стремится соединить политические заявления, промышленную выгоду и стратегическое влияние. Итоговые решения, особенно по Rafale, будут зависеть не только от политики, но и от производственных мощностей, европейской координации и готовности союзников разделить финансовое бремя. Пока же Париж демонстрирует готовность идти дальше, но строго в тех рамках, которые допускают его собственные ресурсы. Есть большая вероятность, что цифры в подписанной сегодня договоренности о намерениях придется делить по крайней мере на десять.

Алексей Тарханов