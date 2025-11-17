Украина купит у Франции 100 истребителей Rafale

Украина разместила «исторический заказ» на покупку 100 французских истребителей Rafale, заявил президент страны Владимир Зеленский. Глава государства подписал соглашение на встрече с президентом Франции Эмманулем Макроном в Париже, передает телеканал LCI. По словам господина Зеленского, поставки «призваны укрепить боевую авиацию и противовоздушную оборону Украины».

Как будет профинансирована закупка самолетов и в какую сумму они обойдутся, пока неизвестно. Страны Европы оплачивают американские поставки оружия Киеву по механизму НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), однако Париж не участвует в этой инициативе.

В этом году Париж уже предоставил Киеву многоцелевые истребители Mirage 2000-5. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что две страны также обсудят поставки Киеву систем ПВО SAMP/T.

