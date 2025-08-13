Производство смыло дождями

Российские пивовары начали сокращать производство. В июле выпуск напитков брожения снизился на 3,9% год к году. Традиционное пиво потеряло 4,1%, крепкое — больше 20%. Негативный тренд связан с падением потребления из-за холодного лета и роста цен. За год пиво в России подорожало на 17%.

Производство напитков брожения в России в июле 2025 года составило 90,15 млн дал, на 3,9% меньше год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Самая популярная категория — пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов — сократилась за июль на 4%, пивные напитки — на 4,13%. Наиболее выраженный спад показало пиво крепче 8,6 градусов: его выпуск в июле снизился на 20,3% год к году, до 5 тыс. дал. Но доля категории в общей структуре выпуска напитков брожения остается незначительной — менее 1%.

Пиво — продукт с ярко выраженным сезонным спросом, интерес к которому в летний период традиционно растет. Последние несколько лет в целом были для категории удачными. По данным РАТК, в 2024 году производство пива выросло на 10,3% год к году, до 789 млн дал. За январь—июнь этого года напитки брожения в целом прибавили 3,8%, до 461,7 млн дал. По данным «Нильсен», пиво наиболее востребованный в России вид спиртного: в январе—июне 2025 года на него пришлись 43,2% денежных продаж алкоголя в рознице. В натуральном выражении реализация этой продукции выросла на 1,8% год к году.

Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что высокие ожидания в части загрузки мощностей у бизнеса были и в этом году. Но ажиотажа не случилось. В Москве, Санкт-Петербурге и крупных городах центральной России в целом спрос, по мнению эксперта, оказался ниже прогнозов. Одним из факторов господин Хавский считает холодное лето. В мае—июне продажи сезонных товаров, по данным «Нильсен», в этом году действительно сократились к аналогичному период прошлого года. Помимо пива падение затронуло квас, питьевую воду, мороженое (см. “Ъ” от 1 августа).

Во второй половине лета интерес к пиву, по словам гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, тоже оказался сдержанным из-за частых дождей. Несколько жарких недель не улучшили ситуацию. Господин Аксель обращает внимание и на общее охлаждение потребительского спроса на FMCG-рынке.

Но есть и фундаментальный фактор снижения потребления и, соответственно, производства — рост цен. Согласно Росстату, в июне 1 л пива в России стоил в среднем 194,5 руб., что на 17,6% дороже, чем годом ранее. Тенденция прослеживается в условиях повышения акцизов и ужесточения госрегулирования, замечает господин Хавский. С начала 2025 года ставка на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов выросла с 26 до 30 руб. за 1 л, крепче 8,6 градусов — с 51 до 56 руб.

Производство в России напитков брожения Выйти из полноэкранного режима Категория В июле 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) В январе—июле 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) Напитки брожения 90148,6 -3,87 551894,1 2,5 Пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса 77209,4 -4,04 471575,4 1,6 Пиво крепостью более 8,6 градуса 5 -20,28 44,9 -6,1 Пивные напитки 11340,3 -4,13 72006,5 8 Сидр 1141,6 5,7 5785 9 Пуаре 16,7 -46,69 140,9 -4,4 Медовуха 435,5 8,26 2341,4 14,9 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Игорь Хавский поясняет, что с увеличением себестоимости бизнесу пришлось поднимать и отпускные цены. Увеличение акцизов в свою очередь привело к формированию товарных запасов в прошлом году. В конце 2024 года, перед ростом ставок, российские пивовары активно наращивали выпуск своей продукции, объясняет независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

Увеличение акцизов считает основным фактором падения производства пива и собеседник “Ъ” в одной из крупных алкогольных компаний. По его мнению, негативный эффект на рынок он оказывает еще с марта, когда впервые за долгое время в месячной динамике был зафиксирован нулевой рост производства.

Хотя негативный тренд сейчас фиксируется не для всех категорий. Например, производство сидра в июле выросло на 5,7% год к году, до 1,14 млн дал, следует из данных РАТК. Медовуха прибавила 8,3%, до 435,5 тыс. дал. Но позитивный тренд здесь, вероятно, будет сохраняться недолго, считает Алексей Небольсин. Последние два года под видом сидра в России, по его словам, нередко выпускались алкогольные напитки из смежных категорий. Но последнее время контроль за ними со стороны регулирующих органов усилился. Это уже привело к резкому скачку выпуска в России алкогольных коктейлей (см. “Ъ” от 8 августа).

