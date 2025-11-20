В Ростовской области назначили трех мировых судей

На заседании Законодательного собрания Ростовской области утвердили кандидатуры трёх мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На должность мирового судьи в Первомайский районный суд на судебный участок №8 назначена Наталья Коршикова. В Каменский судебный район на судебный участок №5 утвердили Евгения Рядинского. В Новошахтинский судебный район на судебный участок №4 назначена Юлия Зайченко.

Все назначенные судьи будут работать без ограничения срока полномочий.

Наталья Белоштейн