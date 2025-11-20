На Дону темп ввода многоквартирных домов снизился почти на 9%

С ноября 2024 по ноябрь 2025 года темп строительства многоквартирных домов в Ростовской области снизился на 8,7%. Соответствующие данные опубликованы в рейтинге Единого реестра застройщиков. При этом год назад регион занимал 38 строчку рейтинге по темпу строительства, а в этом году — 32.

В прошлом году возведение одного дома в регионе в среднем занимало 796,2 дня, что составляет примерно два года и два месяца. К 1 ноября 2025 года этот показатель снизился до 732,3 дней, что эквивалентно двум годам и двум дням.

По данным ЕРЗ, средняя площадь новостроек в регионе составляет более 9 тыс. кв. м. В среднем такие объекты имеют 18,9 этажей.

Год назад средняя площадь многоквартирных домов была такой же, однако здания были чуть выше: в среднем 19,1 этажей.

За последние три года в Ростовской области введено в эксплуатацию более 3,1 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, построенных по договорам долевого участия. Наиболее распространенный тип новостроек в регионе — монолитно-кирпичные здания.

Наталья Белоштейн