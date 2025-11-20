Названы имена украинцев, обвиняющихся в диверсиях на железной дороге в Польше

Издание Onet назвало имена двух граждан Украины, которых польские власти обвиняют в организации взрыва на железнодорожной ветке Варшава—Люблин.

«Мы определили, что террористами, устроившими акт саботажа на железной дороге и бежавшими потом в Белоруссию, были Евгений Иванов и Александр Кононов. Оба — граждане Украины»,— сообщил польский портал 20 ноября, не называя своих источников. По данным издания, 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов находились на территории Польши всего несколько часов.

16 ноября на железной дороге, ведущей к границе с Украиной, заметили повреждение полотна в результате взрыва. На следующий день местные СМИ сообщили, что на той же ветке неизвестные испортили контактную сеть. Тогда же премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что оба подозреваемых «длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами».

18 ноября МИД Польши вызвал поверенного в делах России. На следующий день министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что последнее действующее консульство РФ, в Гданьске, будет закрыто.

Представитель польской прокуратуры 19 ноября объявил, что в связи со случившимся обвинения предъявлены «Александру К. и Евгению И., в настоящее время проживающим в Белоруссии».

Андрей Келекеев