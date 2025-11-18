МИД Польши вызвал поверенного в делах России после взрыва на железной дороге

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что его вызвали в Министерство иностранных дел республики. Он не уточнил, с чем связано это приглашение. Разговор с представителями МИДа состоится завтра, в 10:00 по местному времени (12:00 мск), рассказал он «РИА Новости».

Сегодня, незадолго до этого, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железной дороге Варшава-Люблин, по которой доставляется оружие на Украину. Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что в происшествии виновны двое граждан Украины, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами.

По информации польских властей, взрывное устройство сдетонировало на железной дороге 16 ноября. Позже была повреждена контактная сеть на другом участке путей в районе города Пулавы. В Польше расследуется уголовное дело о терроризме.

