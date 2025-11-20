Выбор без выбора

Одной из целей повышения размера госпошлин в 2024 году было снижение нагрузки на судебную систему. Во всяком случае, в публичной дискуссии, которая сотрясала профессиональное сообщество до и после принятия поправок к Налоговому кодексу (НК), задача разгрузить суды во взаимосвязи с улучшением качества правосудия была артикулирована неоднократно. Впрочем, гипотеза, что увеличение госпошлин приведет к искомому, в рамках той же дискуссии была неоднократно опровергнута.

В силу традиции публичная дискуссия шла параллельно законодательному процессу, в рамках которого цели внесения изменений в НК не обсуждались вовсе. Напомню, что предложение увеличить судебные пошлины появилось в тексте поправок ко второму чтению, и ни пояснительная записка, ни заключения правового управления и ответственных комитетов Госдумы не содержат и намека на то, что речь идет о столь чувствительном для правопорядка вопросе. Конституционный суд (КС), который по запросу депутатов проверял конституционность поправок, в своем постановлении №16-П также ни словом не обмолвился о действительных целях изменений в НК. КС лишь сослался на то, что последнее повышение пошлин было в 2009 году, то есть само по себе «создавало предпосылки к тому, чтобы учесть объективно изменившиеся социальные, экономические и иные условия и сообразно им скорректировать размеры такой пошлины».

И хотя отдельные представители судейского корпуса все же высказывались на тему необходимости снижения нагрузки в контексте увеличения пошлин, нельзя назвать это четко обозначенными целями регуляторного воздействия.

Вместе с тем посмотрим, как спустя год почти двадцатикратное увеличение размера госпошлин повлияло на количество рассматриваемых судами экономических споров.

По данным судебного департамента при Верховном суде, в первой половине 2025 года в арбитражные суды первой инстанции поступило 1 011 728 заявлений, для сравнения за тот же период 2024 года показатель составляет 1 001 074 заявления. Если сравнить годовые отчеты, картина будет следующая: всего за 2024 год в арбитражные суды поступило 2 065 683 заявления, а за 2023 год — 2 031 229. Представляется очевидным, что на первую инстанцию увеличение госпошлин в контексте нагрузки на судей никак не повлияло, она даже немного возросла.

Теперь взглянем на апелляцию. За первое полугодие 2025 года в систему арбитражных судов поступило 144 697 жалоб, что меньше на 31%, чем в том же периоде предыдущего года — 189 985 жалоб. Причем снижение было заметно уже по итогам 2024 года (госпошлины повысили с 9 сентября), когда количество апелляционных жалоб снизилось почти на 8%. В окружной (первой) кассации похожая ситуация. В первом полугодии 2025 года поступило 54 090 жалоб, падение на 29% к данным января—июня 2024 года — 76 641. В 2024 году количество жалоб уменьшилось на 15% к 2023 году. Самый значительный эффект наблюдается на уровне Верховного суда: в 2024 году количество жалоб снизилось к 2023 году на 19,3%, а в первом полугодии 2025 года экономколлегия рассмотрела почти вдвое меньше жалоб к такому же периоду 2024 года.

Статистика говорит о том, что нагрузка действительно снизилась, но именно в части обжалования, а не подачи исков. Это в частных беседах подтверждают и представители судейского корпуса. Если предположить, что причиной снижения нагрузки стало увеличение госпошлин, то, по крайней мере для системы арбитражных судов, будет справедливым следующее утверждение — при наличии спора участники оборота скорее склонны обратиться в суд, невзирая на увеличившиеся издержки, вместе с тем они не станут обжаловать не устраивающий их судебный акт, вероятно, полагая, что расходы не оправдывают невысокий шанс удовлетворения.

Почему? Возможно, потому, что для среднестатистического предприятия пойти в суд — это как хрестоматийное «летайте самолетами Аэрофлота», выбор без выбора. В целом любой альтернативный судебному институт защиты прав в отсутствие самостоятельного механизма принудительного исполнения лишен своей сути, поэтому ожидать радикальных изменений нагрузки на госсуды, увы, не приходится. Реформа третейских судов, очевидно, не сделала этот инструмент популярным и привлекательным для бизнеса даже на фоне увеличившихся пошлин в госсудах, а про медиацию и вспоминать неловко. Не стоит забывать и про инерцию правовой культуры — доверие к институтам не рождается «по щучьему велению», на это требуется время.

