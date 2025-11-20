Польский посол заявил о нападении на него «активистов» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге российские «активисты» напали на посла Польши Кшиштофа Краевского 16 ноября. Об инциденте посол сообщил в интервью RMF24. Информацию подтвердил представитель МИД Польши.

«Я столкнулся с этим (с нападением.— “Ъ”) в Санкт-Петербурге средь бела дня, на главной улице города»,— рассказал господин Краевский. Посол добавил, что уже привык к «подобному поведению российских активистов».

По словам господина Краевского, группа пикетчиков попыталась напасть на него, когда он шел на встречу с польской диаспорой. Люди несли плакаты и кричали, после чего попытались атаковать посла. Охрана дипломата вовремя вмешалась, он и его коллеги не пострадали. «Этот случай в очередной раз демонстрирует, что дипломат, его статус и Венская конвенция не имеют никакого значения»,— заявил господин Краевский.

Представитель польского МИДа Мацей Вевёр подтвердил информацию о нападении TVP Info. Он добавил, что встретился с российским дипломатом 19 ноября. Тот, по словам господина Вевёра, признал подобную ситуацию недопустимой.

В тот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России в Польше, расположенного в Гданьске. Он назвал это ответом на диверсию на железной дороге, которая произошла в минувшие выходные. Россия обвинения в диверсии отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения с Польшей «полностью деградировали».