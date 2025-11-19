Кремль отреагировал на решение Польши закрыть последнее российское консульство

Польша пытается свести к нулю дипломатические отношения с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал решение польских властей закрыть последнее действующее в стране российское консульство, которое расположено в Гданьске.

«Отношения с Польшей деградировали полностью,— констатировал Дмитрий Песков. — Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений». «Здесь можно только выразить сожаление»,— добавил представитель Кремля.

Ранее сегодня глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отзовет согласие на функционирование последнего действующего консульства России в Польше, расположенного в Гданьске. В Варшаве назвали это ответом на диверсию на железной дороге, которая произошла в минувшие выходные на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин. Накануне министр обороны Польши обвинил Россию во взрыве. При этом он отмечал, что непосредственные исполнители подрыва пока не найдены.

16 ноября на железнодорожной линии в Мазовецком воеводстве, в районе станции Гарволин, машинист поезда заметил повреждение рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «актом саботажа» и подтвердил, что пути взорвали. 17 ноября местные СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле станции Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В МИД Польши назвали инцидент на железной дороге «актом государственного терроризма», заявив, что «явным намерением было вызвать человеческие жертвы». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, комментируя произошедшее, говорил, что «иностранное государство заслало хорошо подготовленных диверсантов, но каким-то чудом им не удалось достичь своей цели». Он предупреждал, что на это последует ответ, «и не только дипломатический».

После закрытия консульства в Гданьске в Польше останется лишь одно российское диппредставительство — посольство в Варшаве. В МИД России сообщили «Ъ», что Россия ответит на это зеркально, сократив дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране.

Анастасия Домбицкая