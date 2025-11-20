Astoria Grande с россиянами ожидает разрешения в Стамбуле или курс на Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande с 616 пассажирами, преимущественно россиянами, и 435 членами экипажа, прибывший из России, может быть перенаправлен в Сочи, если власти Турции до 15:00 мск не предоставят разрешение на швартовку в Стамбуле. На данный момент судно стоит на якоре в Мраморном море уже несколько часов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам представителя судна, решение властей должно быть получено в указанный срок. В случае отказа лайнер следует в российский порт, чтобы не нарушить расписание круиза. Руководство порта Стамбула отказалось комментировать ситуацию.

Если перенаправление состоится, лайнер прибудет в Сочи 22 ноября. По расписанию следующий рейс Astoria Grande с заходом в Стамбул отправится из Сочи в тот же день, при этом задержка не должна повлиять на последующие заходы судна. Ранее судно посетило турецкие порты Антальи, Аланьи и Измира.

Мария Удовик