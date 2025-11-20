Ростовская область вошла в число регионов с высокими рисками для застройщиков

Ростовская область опустилась на четыре строчки в рейтинге финансовой устойчивости застройщиков. Уровень покрытия обязательств застройщиков по кредитам за счет средств дольщиков составляет всего 64%, что свидетельствует о повышенных рисках невыполнения финансовых обязательств перед банками. Об этом сообщает пресс-служба Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, с сентября 2025 года в России наблюдается улучшение ситуации на рынке недвижимости благодаря активизации продаж. Однако в некоторых регионах положение остается сложным. Помимо Ростовской области, где доля проектного финансирования на эскроу-счетах колеблется от 50% до 70%, в зоне повышенного риска находятся Красноярский край с показателем 69%, Санкт-Петербург — 68%, Московская область — 64%, Тюменская область и Приморский край, где уровень покрытия снизился до 60%.

В числе аутсайдеров оказались Ленинградская область и Краснодарский край с критически низкими показателями, не превышающими 50%, из-за высокой финансовой нагрузки на застройщиков. В то же время Тульская область, Хабаровский край и Нижегородская область лидируют с показателями выше 90%.

Наталья Белоштейн