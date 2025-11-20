Чиновнику южного Ространснадзора вынесли приговор по обвинению в служебном подлоге

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему сотруднику Ространснадзора по Южному федеральному округу, которого подозревали в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе начальника федеральной службы Евгение Брагине. Установлено, что он организовал схему по содействию в сдаче экзаменов на допуск к дорожной перевозке опасных грузов.

Суд назначил Брагину 2,5 года условного заключения с лишением права занимать должности в области государственного контроля сроком также на 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев