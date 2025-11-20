Джаз, Бах и хор

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут побывать на концертах классической и джазовой музыки, посетить комедийные и драматические спектакли, пойти на кинопремьеры или поучаствовать в хоровом ивенте. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

21 ноября в 20:00 в историческом пространстве «Особняк 1898» — концерт квартета Passione «Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов». В программе — знаменитые «Времена года» итальянского маэстро, а также произведения Баха, Масканьи, Генделя и неоклассика Людовико Эйнауди.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

21 ноября в 22:00 в джаз-клубе «Эссе» — Трибьют Amy Winehouse в оригинальном и джазовом звучании. Звезда московской сцены Карина Милицина исполнит хиты Эми Уайнхаус в сопровождении ростовских музыкантов.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (6+)

22 ноября в 18:00 в Ростовской государственной филармонии — программа «Туманный Альбион и Изумрудный остров». Концерт сопровождает лектор и музыковед Ярослав Тимофеев. В рамках проекта «Вечера с большим оркестром» прозвучат произведения композиторов Артура Блисса, Сесила Форсайта и Чарлза Станфорда, представляющих Англию и Ирландию середины и второй половины ХХ века.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

22 ноября в 19:00 в ночном клубе «Мед» выступит Lizer. Артист, чьи треки покорили вершины чартов, выступает в рамках в тура «Восход» по 18-ти городам России.

Стоимость билетов — от 1540 руб. (16+)

23 ноября в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — концерт группы «Калинов мост». Известный коллектив из Новосибирска представит новый альбом «Дастояр» и композиции из старых альбомов. Визитная карточка рок-группы — особое звучание инструментов, в котором фолк-рок гармонично сочетается с традициями славянской музыкальной культуры.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

23 ноября в 19:00 в театре драмы им. Максима Горького — гала-концерт ХХ Международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза». В качестве хедлайнера выступит Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана. Это один из ведущих джазовых коллективов в мире. Музыканты дают более 100 концертов в год по всей стране и за границей. Гала-концерт в Ростове — традиционное событие фестиваля, во время которого столичные джазмены выступают на одной сцене с более молодыми и не менее талантливыми музыкантами.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

21 ноября в 19:00 на сцене Молодежного театра — драма «Безымянная звезда». Постановка московского режиссера Александра Огарева — трогательная история о неожиданной встрече под звездами двух одиноких сердец. Связь, возникшая на одну ночь, оставила глубокий след в душах влюбленных.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

22 ноября в 13:00 в Ростовском музыкальном театре — спектакль для детей «Важно. Чтоб костюмчик сидел». Это новое прочтение сказки «Кот в сапогах» Шарля Перро. Усатый-полосатый плут говорит как человек, носит шляпу с пером и красные сапоги, хитер и отважен. Он — кот, способный изменить судьбу хозяина.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

22 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — комедия по пьесе Николая Гоголя «Ревизор». В год своего 160-летия ростовский драмтеатр возродит пьесу, ставшую отправной точкой его истории. В 1863 году именно «Ревизор» ознаменовал открытие первого в Ростове-на-Дону постоянного городского театра. А одним из первых актеров в той постановке «Ревизора» стал Михаил Щепкин, исполнивший роль Городничего.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

23 ноября в 18:00 на сцене Молодежного театра — спектакль-впечатление «Онегин». По замыслу авторов постановки, Евгений Онегин наших дней — это вечный странник, знакомый каждому. Если раньше его сравнивали с романтическим Чайльд-Гарольдом, то сегодня он предстает как «мозаика из звуков и форм реальной жизни, с оттенком иронии и некоторой дерзости».

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы приключенческой ленты «Авиатор». В 2026 году, когда мир находится на грани научного прорыва, в секретной лаборатории пробуждается Иннокентий Платонов, замороженный советскими учеными почти сто лет назад. Потеряв память, он пытается понять свое прошлое и восстановить детали эксперимента, способного даровать человечеству бессмертие.

Стоимость билетов — от 420 руб. (12+)

Еще одна премьера — боевик «Джекпот». Агент Сил и его команда ведут смертельную игру с мексиканским картелем. Его бойцы отвечают огнем на огонь. Внезапно в этот кровавый «замес» вмешивается третья сила: дерзкий грабитель, опустошающий склады картеля. Миллионы долларов исчезают. Таинственный вор открывает банковский счет и раздает деньги нуждающимся.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Для любителей семейного кино — комедия «Маша и медведи». Для понимания того, что брат – это не соперник, а верный друг, героям необходимо было отправиться в сказочное путешествие. По пути они встречают говорящих медведей, пытаются отгадать загадки Лесовика, обыграть Великана, запутать Кикимору и узнать, что бабушка, на самом деле, это — лесная птица.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

21 ноября в 19:00 на танцплощадке «Бурда Моден» пройдет открытый ивент «Хор выше гор». По словам организаторов, музыкальная тусовка соберет вместе любителей песенного жанра. Каждый хорист сможет расслабиться и быть собой.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

22 ноября в «Меге» — праздничная программа по случаю 18-летия центра. В программе — мастер-классы, детский показ мод и выступление блогеров из STARS TIME PARTY.

Вход — по предварительной регистрации (6+)

