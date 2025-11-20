На Кубани ожидается нехватка свыше 160 тысяч квалифицированных специалистов

Текущая потребность в квалифицированных кадрах на Кубани в 2025 году составляет около 67,7 тыс. специалистов. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. По его словам, на среднесрочный период — с 2025 по 2028 годы — нехватка квалифицированных кадров составит свыше 160 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Наибольшую нехватку будут испытывать организации отраслей образования, здравоохранения, соцуслуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства и торговли. Их доля составляет более 60% в общей потребности кадров»,— подчеркнул собеседник.

Для преодоления дефицита, по словам Игоря Галася, создаются специальные программы подготовки, внедряются механизмы взаимодействия вузов и работодателей, разрабатываются меры поддержки специалистов.

Полный текст интервью с Игорем Галасем читайте в рубрике «Review. Ъ-Кубань».

Василий Хитрых