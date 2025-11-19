«Благосостояние жителей региона — ключевой индикатор роста экономики»

В 2025 году ВРП Краснодарского края оценен на уровне 100%. Флагманы кубанской экономики — промышленный сектор, прежде всего отрасли импортозамещения: производство одежды, лекарств, текстиля, а также потребсфера. Модернизируются предприятия нефтяной отрасли, открываются новые производства, растет уровень заработных плат. Об этих и других факторах экономической жизни Кубани в текущем году рассказывает первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

— Как вы можете оценить экономическое развитие Кубани за период 2025 года?

— Безусловно, в этом вопросе важно учитывать общую экономическую ситуацию в стране. После периода высоких темпов экономического роста, наблюдавшегося в нашем регионе начиная с 2021 года, мы ожидаем, что в ближайшие годы темпы роста будут менее интенсивными. Это обусловлено рядом объективных факторов, среди которых общее замедление российской экономики, изменение конъюнктуры рынков.

Что касается отраслей реального сектора, то в этом году отмечается некоторое снижение объемов производства. Например, сельское хозяйство сталкивается с вызовами, связанными с погодными условиями. В строительной отрасли также есть снижение из-за высокой ключевой ставки. Транспортировка и хранение сталкиваются с проблемами логистического характера, что отражается на показателях отрасли.

Уровень валового регионального продукта Краснодарского края в 2025 году оценивается ровно в 100%, что незначительно ниже общероссийского показателя 101%. Основной вклад в достижение этого результата внесут положительные сдвиги в ключевых отраслях нашей экономики.

Во-первых, значительный импульс обеспечит промышленный сектор, особенно ТЭК. Эффективная работа транспортного узла способствует росту экономических показателей региона и расширению его экспортного потенциала. Наконец, существенный вклад в обеспечение запланированного уровня ВРП сделает потребительская сфера.

— Что препятствует гармоничному экономическому развитию региона?

— Одна из главных проблем — нехватка квалифицированных кадров. Согласно нашим оценкам, текущая потребность в этом году составляет около 67,7 тыс. специалистов, а на среднесрочный период с 2025 по 2028 годы — свыше 160 тыс. человек. Наибольшую нехватку будут испытывать организации отраслей образования, здравоохранения, соцуслуг, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства и торговли. Их доля составляет более 60% в общей потребности кадров.

Для преодоления дефицита создаются специальные программы подготовки, внедряются механизмы взаимодействия вузов и работодателей, разрабатываются меры поддержки специалистов.

Еще одним серьезным препятствием выступает экспортное ограничение. У предприятий снижаются возможности сбыта произведенной продукции, что сказывается на их рентабельности и доходах бюджета. Высокая стоимость заемных средств затрудняет доступ компаний к кредитам.

— Есть ли у Краснодарского края потенциал для дальнейшего развития?

— Безусловно, есть. Активному развитию экономики края способствует целенаправленная государственная политика и реализация важных стратегических инициатив. В частности, в 2025 году наш регион участвует в реализации 12 нацпроектов, направленных на повышение качества жизни населения, улучшение экологической обстановки и создание современной производственной базы.

Одним из важнейших инструментов поддержки предприятий региона являются краевые программы субсидирования, позволяющие компенсировать предприятиям значительную часть расходов на импортозамещение и внедрение современных технологий. Благодаря этому, удается поддерживать высокий уровень модернизации производств и создавать новые рабочие места.

Особое значение имеет федеральный проект «Производительность труда». На сегодняшний день уже 389 предприятий активно внедряют технологии бережливого производства. С 2019 по 2024 год экономический эффект от реализации проекта уже составил 147,5 млрд руб.

Сегодня реализуются крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство новых очистных сооружений на побережье Черного моря и модернизация транспортных коммуникаций. В этом в частности нам помогает государственно-частное партнерство. Сегодня в крае реализуется 118 проектов на принципах ГЧП.

— Как на Кубани в настоящее время развивается промышленный комплекс?

— Промышленный комплекс Краснодарского края обеспечивает более 11% валового регионального продукта. Так по итогам 2024 года отгрузка промышленной продукции по сравнению с 2015 годом увеличилась более чем в два раза, достигнув отметки 2,1 трлн руб.

Сегодня промышленность региона обеспечивает занятость 400 тыс. человек. Это около 14% от всех занятых в экономике региона. Особенно важными секторами являются пищевая промышленность и нефтеперерабатывающий комплекс.

Флагманами роста в январе—сентябре стали отрасли импортозамещения: производство одежды — +37%, производство лекарственных средств — +26%, производство кожи и изделий из кожи — +30%, производство текстильных изделий — +10%.

— Какие можно назвать наиболее интересные производства, запущенные в крае за последние годы?

— Только за последние три года в крае запустили десять импортозамещающих промышленных производств. Введены в эксплуатацию завод по изготовлению аморфного диоксида кремния и производственный комплекс для картриджей в Северском районе. Проведена реконструкция фабрики в Белореченском районе, теперь там выпускают специализированную нить для чулочно-носочных изделий. В Староминском районе локализовано производство деталей для жаток.

В 2025 году администрацией региона подписаны договоры с инвесторами о реализации еще семи аналогичных проектов. Речь идет о запуске производства по изготовлению космических фотоэлектрических преобразователей, компонентов и плат для интерактивного оборудования. Также реализуется проект стекольного завода в Краснодаре и предприятия по выпуску металлической мебельной фурнитуры в Белореченском районе.

Непрерывно в крае ведется работа по наращиванию инновационного потенциала. Здесь можно выделить научные исследования в области переработки сельскохозяйственной продукции, особенно в производстве пищевых продуктов и винодельческой индустрии. Также в регионе функционирует научная-техническая школа в области станкостроения на базе завода имени Седина и КубГТУ.

Если приводить непосредственно примеры успешных инновационных разработок, то тут следует выделить производство беспилотников, используемых в сельском хозяйстве, дорожной инфраструктуре, а также для нужд СВО. Завод тяжелого станкостроения им. Седина признан Минпромторгом России отечественным производителем инновационных портальных токарно-фрезерно-расточных обрабатывающих комплексов.

Среди других интересных проектов стоит выделить выпуск уникального медицинского препарата для диагностики онкологических заболеваний, разработанный в Павловском районе, а также разработку инновационного материала — органобентонита, используемого в нефтегазовой отрасли и лакокрасочной промышленности. Важным направлением также является проекты по реализации производства щелочных батареек, инфузионных шприцевых насосов, электродвигателей и циклоидальных редукторов для станочного оборудования.

Заслуживает внимания создание портативного медицинского прибора FundusSpace, разрабатываемого учеными региона при поддержке Кубанского научного фонда. Этот аппарат предназначен для визуализации глазного дна с использованием технологий искусственного интеллекта и уже зарекомендовал себя на федеральном уровне.

— Растет ли уровень благосостояния жителей региона?

— Благосостояние жителей региона — ключевой индикатор роста экономики, так как непосредственно влияет на производственные процессы, распределение благ и конечное потребление, формируя качество жизни и экономический потенциал.

В 2024 году в Краснодарском крае зафиксирован значительный рост среднего дохода граждан: среднемесячная зарплата достигла 70,4 тыс. руб., демонстрируя рост в 20,9% в номинальном выражении и 11,3% в реальном. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2024 году составил 9,6% в годовом выражении, что выше, чем по России (7,3%).

Рост доходов отразился на динамике потребительского рынка: оборот розничной торговли вырос на 2,7%, оборот общественного питания увеличился на 8,1%, а объем платных услуг — на 5,4%.

По итогам восьми месяцев 2025 года рост зарплат жителей Кубани в номинальном выражении составил 12,5%, в реальном — 2,4%. Выше, чем по краю, растет номинальная зарплата в сельском хозяйстве (15,9%), обрабатывающих производствах (17,1%), энергетике (16,8%), водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов (20%), транспортировке и хранении (15,5%), образовании (22,1%), здравоохранении и социальной сфере (16,2%), культуре и спорте (17,7%) и других секторах.

— Какие можно давать прогнозы на дальнейшее улучшение уровня жизни населения края?

— Население сегодня склоняется к накопительному поведению, предпочитая банковские депозиты ввиду высоких ставок. Вследствие этого в январе—сентябре текущего года на региональном потребительском рынке фиксируется сдержанный рост: розничная торговля увеличилась на 1,6%, общественное питание — на 1%, платные услуги — на 3,4%. При этом мы видим, что общие тренды демонстрируют ускорение роста во второй половине года.

В перспективе главными векторами повышения уровня жизни станут: обеспечение доступной занятости, регулирование уровня минимальной заработной платы и зарплаты в бюджетном секторе, рост производительности труда для повышения эффективности экономики, а также принятие мер поддержки семей с детьми и введение адресной помощи гражданам, испытывающим трудности в самостоятельном решении социальных проблем.

Беседовал Дмитрий Михеенко