ХК «Сочи» обыграл «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче 26-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:1.

Фото: ХК «Сочи»

Противостояние началось с быстрого гола «леопардов» уже на второй минуте, когда отличился нападающий Тимур Хафизов. Однако на 12-й минуте уфимцы ответили результативной атакой, которую завершил канадский форвард Девин Броссо. На протяжении второго периода у хозяев был ряд возможностей развить успех, но в завершении атак не хватало удачи.

В третьем отрезке игры черноморцы не забили в большинстве, но немного позже сделали это в равных составах. На 54-й минуте Макс Эллис снял все вопросы о победителе. В итоге победа «Сочи» со счетом 2:1. Сочинцы впервые за шесть лет в родных стенах взяли верх над уфимцами.

После 26 матчей южане имеют в активе 19 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 22 ноября на своем льду против новосибирской «Сибири». Будущий соперник с 17 баллами идет на 11-м месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев