Глава СКР затребовал доклад о состоянии дорог в Иглинском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет от руководителя Следственного управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу о некачественных дорогах в селе Тавтиманово Иглинского района.

Как сообщает Информационный центр СКР, жители села пожаловались в ведомство на нарушение их прав. По их словам, единственная подъездная дорога, соединяющая Тавтиманово с другими населенными пунктами, не обслуживалась более 40 лет. Начавшийся в этом году ремонт грунтового полотна приостановлен.

Состояние дороги привел к изоляции граждан, подчеркивают в Информационном центре. Обращения в компетентные органы ситуацию не изменили.

В региональном управление СКР расследуется уголовное дело о халатности из-за плохого состояния дороги.

Дорога в Тавтиманово — четвертый случай в этом месяце, когда глава СКР реагирует на жалобы жителей Башкирии на плохо состояние дорог. Ранее он затребовал доклады по уголовным делам о нарушении прав жителей Федоровского, Туймазинского и Давлекановского районов.

Майя Иванова