В Башкирии возбудили уголовное дело из-за плохих дорог под Туймазами

В управлении СКР по Башкирии возбуждено уголовное дело о нарушении прав жителей села Верхнетроицкое Туймазинского района. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального управления доложить о ходе и результатах расследования.

Как сообщает Информационный центр СКР, дело возбуждено из-за обращения граждан в приемную Александра Бастрыкина. По их мнению, дорога на улице Слободка находится в непригодном состоянии, так как на ней нет асфальта, при осадках полотно размывает, а на дорожном покрытии образовались ямы. Плохое качество дороги препятствует как пешему, так и автомобильному движению, говорится в пресс-релизе.

По данным портала госзакупок, в декабре прошлого года местный сельсовет заключил с уфимской фирмой «Строй-прогресс» контракт на отсыпку улицы песчано-гравийной семью и дресвой за 836,7 тыс. руб., однако договор был расторгнут. По мнению сельсовета, подрядчик отработал лишь часть контракта, и ту — с нарушениями.

Идэль Гумеров