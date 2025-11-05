Глава СКР ждет доклад по уголовному делу о непригодной дороге в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет от руководства Следственного управления по Башкирии доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Давлекановского района на качественные дороги. Как сообщает Информационный центр СКР, поводом для дела стало обращение жителей деревни Коминтерн.

Единственная деревенская дорога не асфальтирована, покрыта колеей, говорится в пресс-релизе СКР. В дождь и снег грунтовое полотно размывается. Непригодное состояние дороги затрудняет проезд.

«Многочисленные обращения результатов не принесли, мер к организации ремонтных работ не принимается»,— сообщает Информационный центр.

Идэль Гумеров