Главе СКР доложат о непригодной дороге в Федоровском районе Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о некачественной дороге в селе Денискино Федоровского района Башкирии. Соответствующее поручение он дал руководителю Следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает Информационный центр СКР, в СМИ опубликована информация о нарушении прав жителей села, которые заявляют, что несколько лет дорога на Подгорной улице не ремонтируется. На ней нет асфальта, из-за дождей грунтовое полотно размывает. Поверхность дороги покрыта колеей и ямами.

Состояние дороги, говорится в пресс-релизе, не позволяет проехать автомобилям, в том числе машинам экстренных служб. Обращения граждан в органы власти ситуацию не изменили. По данным «Ъ-Уфа», по факту нарушения прав граждан возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

