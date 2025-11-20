Мишустин: Россия намерена стать лидером в области беспилотных технологий

Россия намерена стать мировым лидером по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет в том числе о беспилотном транспорте.

«На сегодняшний день именно в транспортной сфере использование искусственного интеллекта должно быть, наверное, одним из самых активных»,— сказал господин Мишустин на заседании форума «Транспорт России» (цитата по сайту правительства).

В России будут увеличивать парк беспилотных такси, трамваев, электропоездов и локомотивов, добавил премьер. «И далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования»,— добавил премьер. Перед этим, по его словам, необходимо подготовить инфраструктуру и нормативно-правовую базу.

В Москве первое беспилотное такси планируют запустить в 2026 году. В «Яндексе» сообщили, что сначала такие машины смогут заказать только сотрудники компании. Затем в ограниченном числе районов столицы будет запущено 100 беспилотных такси для всех пассажиров, если проект одобрит департамент транспорта Москвы.