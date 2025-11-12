В Москве планируют запустить первые беспилотные такси в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах запустить в Москве первое беспилотное такси в 2026 году. Инициатива направлена на развитие отечественного рынка автономного транспорта.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне»,— сказал он на форуме «Цифровые решения» (цитата по Интерфакс).

Практическое внедрение беспилотных технологий в России уже началось. Яркий пример — запуск «Яндексом» коммерческих грузоперевозок на автономных автомобилях по общедоступным дорогам, в частности, между Москвой и Тулой.

Подробнее — в материале «Яндекс» дорастил автономность».