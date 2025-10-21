Новые такси-беспилотники могут появиться в Москве в 2026 году

До конца 2025 года в «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» появятся автономные автомобили, работающие по новой технологии, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Александр Аникин. Речь идет об «архитектуре трансформеров»: она позволяет предсказывать траекторию машины.

На первом этапе заказать работающий на этой технологии автомобиль смогут только сотрудники «Яндекса». Если департамент транспорта Москвы одобрит проект, то в 2026 году первые 100 машин запустят для поездок в столице с обычными пассажирами. «Это будет ограниченный набор районов, но нам хочется, чтобы он был умеренно широким»,— рассказал господин Аникин.

Назначать автономный автомобиль в 2026 году будут случайным образом, но пассажир сможет отказаться от поездки. Стоимость поездки останется такой же, как на машине с шофером. Если автономное такси станет массовым, темпы роста цен на услугу такси снизятся, убеждены в «Яндекс Такси». Власти Москвы «очень сильно помогают» в проекте, а развитие технологий обеспечивает команда автономного транспорта «Яндекса», уточнил Александр Аникин. По его мнению, внедрение автономного транспорта поможет решить проблему дефицита кадров и обеспечить «фундаментально другой уровень безопасности».

«Яндекс» занимается разработкой автономного транспорта с 2017 года. С 2022-го компания тестирует роботакси на юго-западе Москвы, в «Сириусе» и Иннополисе. В марте 2025 года правительство продлило экспериментальный правовой режим для этих тестов еще на три года. На прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу разработать проект закона о беспилотных авто.

О развитии беспилотных технологий — в материале «Ъ» «Сияние машин».