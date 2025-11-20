В Кинельском районе избрали нового главу после увольнения губернатором Юрия Жидкова

Владимир Чихирев стал новым главой Кинельского района Самарской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Изначально на должность претендовали девять кандидатов, что является рекордом. Конкурсная комиссия позже отобрала двух претендентов. Помимо Владимира Чихирева на пост руководителя района претендовал глава сельского поселения Комсомольский Олег Деревяшкин.

Полномочия Юрия Жидкова истекли 29 октября. Предыдущий конкурс, объявленный 29 сентября, был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Владимир Чихирев был избран на пятилетний срок главой Отрадного в ноябре 2024 года, но в итоге его решили назначить помощником губернатора Самарской области. Однако после скандального увольнения Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района Владимир Чихирев был назначен врио руководителя этого муниципального образования.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме заявил об увольнении главы Кинельского района. Глава региона объяснил, что его возмутило отношение господина Жидкова к героям Великой Отечественной войны. «Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор»,— написал Вячеслав Федорищев в соцсети. Позднее губернатор извинился за использованные слова в интервью «Царьграду».

Чиновник после случившегося был госпитализирован с гипертоническим кризом. Юрий Жидков написал в Telegram-канале, что камень с 2018 года стоял на месте, где планировалось возведение обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. По словам чиновника, после установки монумента в 2022 году местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, где на него и наткнулся Вячеслав Федорищев. Господин Жидков о судьбе камня узнал непосредственно при губернаторском обходе. При этом экс-глава района подчеркнул, что в самой школе, которую осматривал господин Федорищев, все запланированные работы были проведены в срок и в полном объеме.

Андрей Сазонов