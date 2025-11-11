Георгий Выводцев стал врио главы Отрадного

На пост временно исполняющего обязанности главы Отрадного назначен Георгий Выводцев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Георгий Выводцев приступил к исполнению обязанностей в понедельник, 10 ноября. Прежний глава Отрадного Владимир Чихирев был избран на пятилетний срок в ноябре 2024 года, но в итоге его решили назначить помощником губернатора Самарской области. Однако после скандального увольнения Юрия Жидкова с поста главы Кинельского района Владимир Чихирев был назначен врио руководителя этого муниципального образования.

Георгий Портнов