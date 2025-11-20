В Тамбовской области могут запретить продавать алкоголь до 10 утра

Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства тамбовской облдумы предложил регпарламенту принять поправки к областному закону «Об отдельных вопросах в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Тамбовской области». Согласно законопроекту, ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции может быть также установлено в утреннее время с 8:00 до 10:00. Об этом сообщили в облдуме.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Внесение поправок позволит установить запрет розничной продажи алкоголя с 22:00 до 10:00 (сейчас ограничение действует с 22:00 до 8:00). Предлагается также распространить регламент на оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и (или) на прилегающих к ним территориях. То есть ограничения коснутся и так называемых «наливаек».

О возможном введении ограничений на реализацию алкоголя в заведениях, расположенных в МКД сообщалось в конце 2024 года. В мае 2025-го депутаты приняли законопроект о запрете розничной продажи алкоголя на территории региона с 22:00 до 8:00. Закон вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

В Липецкой области 1 марта вступил в силу закон о запрете продажи пива в розлив совместно с работой общепита в заведениях, расположенных на первом этаже жилых домов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в сентябре поручил проработать вопрос об увеличении минимальной площади зала для торговли алкоголем в многоквартирных домах — с 30 до 50 кв. м.

Ульяна Ларионова