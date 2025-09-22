Курский губернатор Александр Хинштейн хочет увеличить «наливайки» до 50 кв. м

В Курской области могут увеличить с 30 до 50 кв. м минимальную площадь зала для торговли алкоголем — норма касается торговых точек в многоквартирных домах. Проработать этот вопрос поручил на заседании регионального правительства губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«Зачастую в такие заведения переоформлялись квартиры на первых этажах жилых домов. Чем больше площадь зала торгового обслуживания, тем меньше вероятность того, что это именно “наливайка”, тем это все цивилизованней. В целом ряде других регионов эта норма доведена до 50 кв. м. Идет много жалоб и нареканий, и я хорошо понимаю людей. Когда-то, работая в Государственной Думе, я сопровождал законопроект о федеральной норме в 20 кв. м Мы ввели норму, несмотря на серьезнейшее сопротивление тех, кто на этом зарабатывал», — рассказал губернатор.

Как сообщил и.о. председателя курской областной думы Николай Жеребилов, «поручение уже в работе».

«Готовится законопроект на 50 кв. м, проходит общественное обсуждение, и мы готовы принять норму», — заверил господин Жеребилов.

«Это важно для того, чтобы люди, действительно, чувствовали себя дома, а не рядом с соответствующим заведением со всеми вытекающими — в прямом и переносном смысле — последствиями»,— подчеркнул господин Хинштейн.

В 2024 году в Черноземье увеличилось потребление всех видов алкоголя.

Юрий Голубь