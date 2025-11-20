Минздрав США изменил свою позицию по возможной связи вакцинации и аутизма

Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США сообщил , что предположение «вакцины не вызывают аутизм» не подтверждается имеющимися научными данными.

Федеральное агентство утверждает, что «исследования не смогли окончательно опровергнуть возможность взаимосвязи прививки в младенчестве и последующего развития аутизма». Ранее агентство заявляло обратное, однако теперь внесло изменения в информацию на своем сайте.

В настоящее время Министерство здравоохранения США возглавляет Роберт Кеннеди-младший, выдвинутый Дональдом Трампом. Новый министр известен своей скептической позицией по отношению к вакцинации и пристрастием к конспирологическим теориям. Политик уже отменил финансирование на разработку мРНК-вакцин, заявив, что те «не обеспечивают эффективную защиту от инфекций верхних дыхательных путей», и уволил всех членов комитета по вакцинации.

Ранее администрация Дональда Трампа говорила о связи употребления парацетамола при беременности и рождения детей с аутизмом. Заявление вызвало волну критики со стороны многих ученых и СМИ.

Никита Литвинов