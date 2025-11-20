В Ростове-на-Дону могут увеличить штрафы за неоплату парковки

С 1 апреля 2026 года могут увеличить штраф за неоплату парковки в центре Ростова-на-Дону до 3 тыс. руб., то есть вдвое. Соответствующие поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» предлагает ввести Минтранс, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, власти предлагают штрафовать безбилетников в общественном транспорте, а транспортные компании – за некачественные услуги. Платные парковки появились в столице региона в 2014 году, в 2016 году установили тариф в 35 руб. в час за услуги парковки.

По данным редакции, в 2024 году почти треть нарушителей привлекалась к административной ответственности за неоплату парковки повторно. В 2025 году показатель вырос до 40%. Из 30 тыс. протоколов почти 6 тыс. были составлены повторно.

Планируется, что повышение штрафа заставит автовладельцев соблюдать правила дорожного движения и обеспечит поступление дополнительных доходов в бюджет города.

Константин Соловьев