МИД РФ: Лондон «раздувает пузырь благих намерений», но взял антироссийский курс
Захарова: Британия выбрала антироссийский курс
Лондон делает вид, что поступает во благо, но на деле выбрал «антироссийский курс», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию Financial Times (FT) о том, что советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить неофициальный канал связи с Кремлем.
По словам госпожи Захаровой, из-за действий британской стороны «полностью перечеркнуты все двусторонние наработки последних десятилетий», снижается товарооборот и обмен инвестициями. Между странами нет контактов на высоком политическом уровне. Стороны занимаются только вопросами работы дипломатических представительств, добавила она.
«Лондоном словесно раздувается мыльный пузырь благих намерений, но в основе реальных поступков устойчиво лежит враждебный антироссийский курс»,— сказала «РИА Новости» представитель МИД РФ.
FT писала, что в начале года Великобритания захотела напрямую донести до России позицию Европы по конфликту на Украине, пока США предпринимали «противоречивые действия». По словам источников газеты, Джонатан Пауэлл созвонился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, но их разговор прошел «не очень хорошо». Сам Ушаков говорил, что их беседа оказалась неинтересной.