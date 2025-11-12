Ушаков: разговор с советником Стармера был не очень интересным

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что его разговор с советником премьера Британии Джонатаном Пауэллом оказался неинтересным. Они созвонились в начале 2025 года, но об этом впервые стало известно 12 ноября из публикации Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно. Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее»,— сказал Юрий Ушаков журналистам. «Просто излагать позицию — это не очень интересно. Почему сейчас вопрос всплыл — я даже не понимаю»,— заметил помощник российского лидера.

Как писала FT, Великобритания в начале года решила напрямую донести до России позицию Европы по конфликту на Украине, пока США предпринимали «противоречивые действия». По словам источников газеты, разговор Юрия Ушакова и Джонатана Пауэлла прошел «не очень хорошо». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснял, что со стороны британского советника был «дефицит каких-то намерений и желаний послушать» российскую позицию, поэтому эти контакты не продолжились.

Лусине Баласян