У предприятия «Хлебозавод Юг Руси» снова сменился генеральный директор

Генеральным директором ООО «Хлебозавод Юг Руси» в Ростове-на-Дону стал Сергей Рубанов. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года гендиректора предприятия меняли три раза. Ольгу Гайворонскую назначили 22 января, 18 августа — Игоря Глуховцева, а 10 октября — Инессу Чистякову.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Хлебозавод Юг Руси» был зарегистрирован в 2004 году. Бенефициар — Василий Кислов. Чистый убыток компании за 2024 год составил 139,4 млн руб.

Мария Хоперская