Economist: план США предполагает сокращение численности ВСУ

План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает сокращение численности ВСУ до 40% от нынешнего уровня, сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на источники. Издание подтверждает информацию американских СМИ о том, что план состоит из 28 пунктов. В основном они направлены «на ограничение военной мощи Украины» после окончания военных действий, однако украинские власти считают большинство из требований невыполнимыми, отмечает журнал.

По данным американского портала Axios, разработкой мирного плана занимается спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который уже успел обсудить его со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в октябре. О том, что Москва и Вашингтон вместе работают над планом, также писала Financial Times. Как сообщила The Telegraph, этот план подразумевает, что Украина «может быть вынуждена сдать часть своей территории в аренду» России.

Подробности о реакции Киева — в публикации «Ъ» «Украине план не катит».