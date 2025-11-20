В России начали снимать с продажи роман Стивена Кинга «Оно»

Роман Стивена Кинга «Оно» пропал с сайтов российских маркетплейсов и книжных магазинов. В пресс-службе Wildberries и Russ заявили, что не продают товары, «запрещенные на территории РФ, а также правилами площадки».

На сайтах Ozon и Wildberries книгу купить нельзя. На момент написания новости роман также отсутствует на сайтах книжных «Лабиринт», «Читай-город», «Буквоед», «Библио-Глобус» и «Московского дома книги».

«По результатам внутренней проверки витрины маркетплейса указанной продукции обнаружено не было»,— подтвердили ТАСС в пресс-службе Wildberries и Russ.

С конца 2022 года в России действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Ответственность для физлиц составляет до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб., также предусмотрена возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 суток. Книжные издательства критиковали проект на этапе обсуждения за расплывчатые формулировки. Тем не менее после вступления закона в силу издатели сняли часть произведений с продажи. В 2024 году, в частности, из книжных магазинов исчез роман Владимира Сорокина «Наследие».

С 1 сентября 2025-го также вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков. В нем указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».