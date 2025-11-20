Объявлен шорт-лист бизнес-премии «Твердые знаки — 2025» от «Коммерсантъ-Кубань»
Определены финалисты региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». На соискание премии было подано 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что является рекордным показателем за всю историю проведения премии на юге России.
Фото: «Коммерсантъ-Кубань»
В шорт-лист вошли 33 компании в 11 номинациях, среди которых представители различных секторов экономики.
В номинации «Лучшие цифровые решения и практики» на победу претендуют:
- АО «ГК КРГП»
- ПАО «Магнит»
- ООО «МедРокет»
«Лучший проект в B2B-секторе»:
- Производственная компания «Олантис»
- ООО «Русид»
- НАО «Центр Омега»
«Лучший социально ориентированный проект»:
- «ИНСИТИ девелопмент»
- ООО «Догма»
- ООО «Здоровый мир-Сочи»
«Работодатель года. Лучшие практики»:
- ООО «Промтехно»
- ООО «Неометрия»
- Axenix
«Импортозамещение. Лучшие практики»:
- ООО «Промтехнологии»
- ООО «Джелати»
- СПСК «Сырные Истории»
- Улиточная ферма «Семья Кузьминых»
«Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»:
- ООО «Промагротехнологии»
- АО «Твой склад»
- ООО «Выбор-С»
«Лучший девелоперский проект»:
- ООО «СЗ "Просторы Крыма"»
- ООО «Неометрия»
- СК «Краснодарин»
- СК «Семья»
«Лучший медицинский проект»:
- ООО «Парк Форос»
- ООО «Специализированная клиника лазерной и фотодинамической терапии»
- ООО «Клиника "Будь Здоров"»
«Лучший туристический проект»:
- ООО «Специализированный застройщик "Сочи-Парк пять плюс"»
- Совместный проект ООО «Домейн» и НАО «Красная Поляна»
- ООО «Мацестинская чайная фабрика»
«Лучший аграрный проект»:
- «Пшадская Форель»
- АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева
- ООО «Русид»
«Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики»:
- ООО «Роза Хутор»
- Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио»
- ООО «Атлант» (курорт «Лучи»)
«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты.
Экспертный совет премии возглавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
Церемония награждения победителей состоится 25 ноября 2025 года. Лауреаты премии получат памятные призы, а также право использовать логотип премии «Твердые знаки — 2025» в своих рекламных и информационных материалах.
Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО «Банк ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компанией AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператором морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», КБ «Кубань Кредит» ООО и производителем сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».
