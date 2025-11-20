МВД Венесуэлы отрицает информацию о планах Мадуро покинуть пост президента

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо назвал ложью информацию СМИ о том, что президент страны Николас Мадуро планирует уйти в отставку. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что глава государства во время переговоров с США согласился покинуть пост в ближайшие два–три года. Белый дом, по информации газеты, отверг предложение и потребовал немедленной отставки господина Мадуро.

«Ничто не может поставить под угрозу правительство Николаса Мадуро»,— сказал господин Кабельо (цитата по ABC).

Источники NYT сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операций ЦРУ в Венесуэле. В чем они будут заключаться, собеседники газеты не уточнили. Издание отмечает, что любые действия ЦРУ, вероятно, будут предшествовать атакам американской армии по целям в Венесуэле. Ранее NYT сообщала, что власти США планируют захват контроля над венесуэльскими нефтяными месторождениями.

14 ноября США начали операцию «Южное копье» по борьбе с наркокартелями в Западном полушарии. В Латинской Америке и Карибском бассейне была размещена крупнейшая американская военная группировка со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Армия США в сентябре и октябре нанесла несколько ударов по суднам вблизи Венесуэлы. Дональд Трамп утверждал, что они были связаны «c незаконной террористической организацией», которая занималась наркоторговлей.

