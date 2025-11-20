Спрос на новогодних аниматоров в Ростовской области вырос в три раза

Во октябре-ноябре 2025 года на Дону востребованность аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки выросла более чем в три раза. Такие данные приводят Avito Услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Средняя стоимость на услуги новогодних аниматоров начинается от 2,5 тыс. руб.

В целом за указанный период спрос на услуги аниматоров в регионе увеличился на 39%, а предложение — на 20%. Такую динамику фиксируют и за год: рост составил 4%.

Мария Хоперская