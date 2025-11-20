Спрос на новогодних аниматоров в Ростовской области вырос в три раза
Во октябре-ноябре 2025 года на Дону востребованность аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки выросла более чем в три раза. Такие данные приводят Avito Услуги.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Средняя стоимость на услуги новогодних аниматоров начинается от 2,5 тыс. руб.
В целом за указанный период спрос на услуги аниматоров в регионе увеличился на 39%, а предложение — на 20%. Такую динамику фиксируют и за год: рост составил 4%.