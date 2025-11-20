Россия обновила рекорд поставок СПГ в Китай

В сентябре Россия поставила в Китай 1,299 млн т сжиженного природного газа (СПГ), что стало новым рекордом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. В годовом выражении отгрузки СПГ выросли на 72%. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 2023 года (1 млн т).

По итогам сентября Россия осталась на третьем месте по объему поставок СПГ на китайский рынок после Австралии (2,127 млн т) и Катара (1,453 млн т). Суммарно за первый месяц осени Россия поставила крупнейшим азиатским покупателям (КНР, Япония, Южная Корея) 2,066 млн т при общем объеме производства в 2,765 млн т, уточняет агентство. Общие отгрузки российского газа в Китай достигли 4,078 млрд куб. м, увеличившись на 37% год к году.

4 ноября завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — это означает окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 года. По ее итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году, до 1,96 млн т. Снижение объясняется летними ремонтными работами на заводе. Вместе с тем завершился первый навигационный сезон и для завода «Арктик СПГ-2», находящегося под блокирующими санкциями США, экспорт в Китай с площадки составил около 840 тыс. т. Reuters писало, что НОВАТЭК снизит цены на СПГ для КНР.

