Reuters: НОВАТЭК хочет увеличить продажи снижением цены СПГ для Китая

НОВАТЭК (MOEX: NVTK) с августа снизил цены на сжиженный природный газ на 30–40%, чтобы побудить китайские компании покупать больше топлива с завода «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Компания начала производство СПГ на заводе в декабре 2023 года. Первая партия топлива была доставлена в Китай 28 августа. Всего китайская сторона получила 14 партий СПГ со скидками до 40%, пишет Reuters.

Партии продавались по цене не более $32 млн, отмечает агентство. При этом рыночная стоимость СПГ превышает $44 млн. По словам собеседника агентства, такое снижение стоимости может подорвать планы США по заключению сделок с Китаем о поставках СПГ.

«Арктик СПГ-2» находится на Гыданском полуострове. Производительность завода — 19,8 млн т СПГ в год. В 2023 году «Арктик СПГ-2» попал под санкции США. По данным Kpler, в этом году в Китай было доставлено 840 тыс. т топлива с завода. Все партии экспортировались через Севморпуть на терминал Beihai. С другого завода НОВАТЭКА — «Ямал СПГ» — в этом сезоне в Китай было отправлено 1,96 млн т топлива. Это на 18% меньше год к году.

