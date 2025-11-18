СПГ закрыл сезон

Завод «Ямал СПГ» НОВАТЭКа отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — это означает окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 года. По ее итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году, до 1,96 млн тонн. Снижение объясняется летними ремонтными работами на заводе. Вместе с тем завершился первый навигационный сезон и для завода «Арктик СПГ-2», находящегося под блокирующими санкциями США, экспорт в Китай с площадки составил около 840 тыс. тонн.

НОВАТЭК 4 ноября отправил через восточный сектор Севморпути последнюю партию СПГ с проекта «Ямал СПГ», следует из данных Kpler. В Китай ее доставляет танкер Arc7 «Борис Вилькицкий», новые танкеры на восток больше не выходят, соответственно, навигацию по Севморпути 2025 года можно считать завершенной.

Согласно данным Kpler, всего в весенне-летнюю навигацию с проекта «Ямал СПГ» напрямую на азиатский рынок по Севморпути было отгружено 28 партий СПГ, или около 1,96 млн тонн.

В навигацию 2024 года экспорт составил 2,4 млн тонн, или 35 партий. Снижение отгрузок на 18% можно объяснить плановым летним ремонтом на «Ямал СПГ».

Из-за суровых ледовых условий Восточная Арктика проходима для судов лишь несколько месяцев в году — летом и в начале осени, в остальное время путь покрыт малопроходимыми льдами. Власти уже несколько лет обещают ввести круглогодичную навигацию через восточный сектор Севморпути, но пока безуспешно — для этого нужно достаточное количество грузов, которые смогут идти зимой с коммерчески приемлемой скоростью в 10–12 узлов, и круглогодичная ледокольная проводка со стороны «Росатома».

Еще 14 партий, или около 840 тыс. тонн, были вывезены напрямую через Севморпуть с контролируемого НОВАТЭКом проекта «Арктик СПГ-2». Все партии экспортировались на терминал Beihai в Китае. В прошлое навигационное окно «Арктик СПГ-2» не смог осуществить отгрузки, несмотря на готовность завода,— покупатели отказывались брать грузы, также не хватало танкерного флота.

По данным консультационного центра «Гекон», перевозки СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» осуществляли десять судов под российским флагом, обеспечивающие в том числе завоз и вывоз СПГ с двух морских перегрузочных комплексов в Мурманске и на Камчатке. Суда обеспечивали перевозки как в акватории Севморпути, так и на Дальнем Востоке.

Завершившие осенне-летнюю навигацию по Севморпути нефтяные грузы, как писал “Ъ” 11 ноября, не показали ожидаемого роста отгрузок. Экспорт сырья через восточный сектор Севморпути снизился на 4,2%, до 1,83 млн тонн. Основные отгрузки велись в Китай, также в этом сезоне впервые танкерная партия арктической нефти была направлена с Новопортовского месторождения на Ямале в Бруней.

Таким образом, общий экспорт углеводородов через Севморпуть в восточном направлении в 2025 году вырос почти на 3,6% год у году, до 4,63 млн тонн.

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что на динамику отгрузок по Севморпути в общем случае могут влиять несколько факторов: ледовая обстановка в сезоне, экономика экспорта в западном и восточном направлении. Он напоминает, что на принятие решения о направлении грузов влияют и импортеры СПГ по долгосрочным контрактам, хотя, учитывая уникально сложную логистику, эти решения, вероятно, принимаются совместно с оператором. Кроме того, продолжает эксперт, в январе 2025 года ранее «приписанный» к «Ямал СПГ» газовоз «Кристоф де Маржери» попал под санкции и стал использоваться на также включенном в SDN List «Арктик СПГ-2», и это уменьшило число доступных танкеров ледового класса для «Ямал СПГ». Следующий сезон по формальным признакам, согласно прогнозам Александра Собко, не должен отличаться от прошедшего (перевалка в ЕС запрещена, но импорт по долгосрочным контрактам разрешен до 2027 года), поэтому можно ожидать сопоставимых объемов проводок по Севморпути при прочих равных условиях.

