В Ростове-на-Дону восстановили подсветку пешеходной зоны на улице Пушкинской
В Ростове-на-Дону восстановили декоративную подсветку на пешеходной зоне улицы Пушкинской. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канал Александра Скрябина
Ремонт проводился на участке от Буденновского до Ворошиловского проспектов. Иллюминация появилась в пешеходной зоне 10 лет назад и со временем вышла из строя. Специалисты городской службы провели обновление оборудования и полностью вернули освещение в рабочее состояние. В ходе ремонтных работ было смонтировано около 2 км световых гирлянд, насчитывающих порядка 4,3 тыс. лампочек.