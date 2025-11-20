В Ростове-на-Дону восстановили подсветку пешеходной зоны на улице Пушкинской

В Ростове-на-Дону восстановили декоративную подсветку на пешеходной зоне улицы Пушкинской. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

Ремонт проводился на участке от Буденновского до Ворошиловского проспектов. Иллюминация появилась в пешеходной зоне 10 лет назад и со временем вышла из строя. Специалисты городской службы провели обновление оборудования и полностью вернули освещение в рабочее состояние. В ходе ремонтных работ было смонтировано около 2 км световых гирлянд, насчитывающих порядка 4,3 тыс. лампочек.

Константин Соловьев