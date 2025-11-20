В Самаре ограничат движение из-за Крестного хода

Движение транспорта будет ограничено в Самаре в пятницу, 21 ноября, из-за Крестного хода в честь Собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Ограничение будет введено в историческом центре города с 11:00 до 13:00 (MSK+1). Транспорт не сможет проехать по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до Вилоновской, по Вилоновской от Волжского проспекта до Максима Горького, по Куйбышева от Вилоновской до Шостаковича, по Максима Горького от Вилоновской до Красноармейской и от Венцека до Пионерской, а также по Студенческому переулку от Чапаевской до Волжского проспекта.

Кроме того, с 18:00 20 ноября до 13:00 21 ноября запретят остановку и стоянку транспорта у первого причала Речного вокзала и на Северо-Восточной магистрали между Софийским собором и стелой Ладья. Также из-за Крестного хода с 11:00 до 13:00 21 ноября не будут ходить по своим маршрутам автобусы № 11 и троллейбусы № 16. Схема движения автобусов № 61, 88 и 261 в это время изменится.

Крестный ход должен был состояться 4 ноября, но власти отменили его из-за XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». После общественного резонанса стало известно, что религиозное мероприятие состоится в другой день. Губернатор Вячеслав Федорищев пообещал принять участие в торжественном шествии духовенства и мирян.

Георгий Портнов, Сабрина Самедова