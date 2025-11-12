В Самаре 21 ноября состоится крестный ход в честь Архистратига Михаила

В Самаре 21 ноября пройдет крестный ход в честь Архистратига Михаила и других небесных сил. Об этом сообщили в Самарской митрополии.

Шествие начнется от Софийского собора на улице Соколова, 1а, и завершится у часовни святителя Алексия Московского на улице Максима Горького, 80/1. Начало запланировано на 11:30.

Перед крестным ходом митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий проведет богослужение в 9:00.

Андрей Сазонов