В Самаре из-за спортивного форума отменен Крестный ход в День народного единства

Крестный ход, который должен был состояться в Самаре во вторник, 4 ноября, отменен. Власти не согласовали его проведение из-за XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщила учредитель благотворительного фонда «Вольга» и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова.

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Крестный ход ежегодно проводится в Самаре в День народного единства 4 ноября. Во время него православные верующие проходят от Покровского собора до часовни Святителя Алексия.

Чиновники не согласовали шествие из-за подготовки спортивного форума, который откроется 5 ноября. Сейчас решается вопрос о новой дате проведения Крестного хода, ее определит Самарская митрополия.

Георгий Портнов