Губернатор Самарской области анонсировал Крестный ход со своим участием

Крестный ход, который планировался 4 ноября, но был отменен из-за форума «Россия — спортивная держава», пройдет в другой день с участием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве.

«Епархия дополнительно сообщит о времени и месте, чтобы все могли подготовиться к этому очень важному событию. С благословения нашего владыки Феодосия я тоже приму участие»,— отметил Вячеслав Федорищев.

Крестный ход проводился в Самаре ежегодно в День народного единства. В 2025 году власти города не согласовали шествие 4 ноября из-за спортивного форума, который откроется 5 ноября. После возмущения общественности чиновники пообещали провести Крестный ход в другой день. Однако дата шествия до сих пор не определена.

Георгий Портнов